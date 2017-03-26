UVL》紅館爆滿2樓站著看 底線也坐滿

國北教大球迷自製加油看板。(林宋以情攝)

UVL冠軍戰紅館開打爆滿。(林宋以情攝)

UVL大專排球聯賽26日最終決賽日，男女季軍、冠軍戰接續登場，更是吸引爆滿球迷，將台北體育館(紅館)擠得水洩不通，不但二樓球迷站著看，一樓兩旁底線也坐滿球迷，二樓還一度因為球迷進場過多暫時關閉。

UVL冠軍戰紅館開打爆滿。(林宋以情攝)

UVL冠軍戰紅館開打爆滿。(林宋以情攝)

體育迷的超級周末，26日田徑場有亞洲盃資格賽中華男足迎戰土庫曼，中華職棒開幕戰則在新莊棒球場開打，隔壁還有SBL超級籃球聯賽冠軍系列戰新莊體育館點燃戰火，在紅館開打的UVL人氣也不輸人，吸引爆滿球迷入場。

連續兩年打入男子組冠軍戰的國北教大，場邊學校組成熱情加油團，台師大男排則要挑戰10連霸，女子冠軍戰，台師大激戰5局力克正修科大，順利完成7連后霸業。

(中時電子報)

UVL冠軍戰紅館開打爆滿。(林宋以情攝)