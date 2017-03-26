UVL》紅館爆滿2樓站著看 底線也坐滿
UVL大專排球聯賽26日最終決賽日，男女季軍、冠軍戰接續登場，更是吸引爆滿球迷，將台北體育館(紅館)擠得水洩不通，不但二樓球迷站著看，一樓兩旁底線也坐滿球迷，二樓還一度因為球迷進場過多暫時關閉。
體育迷的超級周末，26日田徑場有亞洲盃資格賽中華男足迎戰土庫曼，中華職棒開幕戰則在新莊棒球場開打，隔壁還有SBL超級籃球聯賽冠軍系列戰新莊體育館點燃戰火，在紅館開打的UVL人氣也不輸人，吸引爆滿球迷入場。
連續兩年打入男子組冠軍戰的國北教大，場邊學校組成熱情加油團，台師大男排則要挑戰10連霸，女子冠軍戰，台師大激戰5局力克正修科大，順利完成7連后霸業。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。