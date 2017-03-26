小兵白嫖泰女出包 警瞞身份 國防部打臉

王姓男子（中）與泰女從事性交易後，竟然起歹念動手行搶，被警民合作扭送警局。（柯宗緯翻攝）

王姓男子（坐地者）與泰女從事性交易後，竟然起歹念動手行搶，被警民合作扭送警局。（柯宗緯翻攝）

國軍又出包！前天26歲泰國籍女子假來台觀光、真賣淫，利用通訊軟體結識29歲王姓男子，雙方談妥3000元代價性交易，完事後還相偕到瑞豐夜市共進晚餐，未料王男趁機行搶，路人見義勇為上前制伏。第一時間，警方指稱王男失業，但今天卻被國防部打臉證實是「自家人」，王男真實身份是陸軍現役志願役軍人。

陸軍第六軍團指揮部今日發出聲明稿指出，所屬第53工兵群王姓士兵於24日休假期間，涉與一名女子從事性交易，並搶奪其皮包，遭警方逮捕，全案現由高雄市警局左營分局偵辦中。第六軍團將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，召開懲處人評會，檢討汰除。

負責偵辦此案的左營分局警方昨指出，王姓男子有竊盜、公共危險、過失傷害等前科，因失業缺錢花用，24日下午利用微信通訊軟體，認識1名19日以自由行名義來台旅遊的泰國籍提姓女子，雙方約定以3000元代價，到左營區立文路一處旅館「開房間」，完事後王男邀約提女到鄰近瑞豐夜市吃飯，提女不疑有他答應赴約。

未料，兩人步行經過左營區南屏、新勝路口時，王嫌起賊心，動手行搶提女手提包，得手新台幣5000多元及手機等財物，過程中造成提女右手肘擦傷，她聲嘶力竭大喊「Help」一路狂追，直到侯姓、鄭姓男子經過見狀加入圍捕，三兩下將他制伏在地，隨後趕到的警網將人扭送警局。

第一時間，警方「善意」隱瞞這名王姓男子身份，僅低調表示對方失業，但今天國防部卻證實，王嫌是陸軍第六軍團工兵第五三群橋樑營裝備連一兵，據悉王男是簽4年志願役，入伍服務約1年，這次利用休假期間犯案，昨已經依搶奪罪移送法辦。

左營警方向媒體「致歉」說，偵辦時只知王男有前科，沒特別注意職業軍人身份，後來得知是現役軍人，為了維護國軍形象，才有所保留，「沒有主動告知媒體是我們的錯」。

(中時)