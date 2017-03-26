清明掃墓要注意　別讓祖先家釀祝融

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台南市消防局第一救災救護大隊各消防分隊自即日起到4月4日，會準備警語環保寶特瓶200支及水袋等，讓民眾使用。（消防局第一大隊鹽水分隊提供）

清明節即將來臨，台南市消防局第一救災救護大隊紛紛加強防火宣導勤務，清明前也與各區公所召開協調會，溝通協調各公墓除草及整理，並設置供水站，提醒民眾清明掃墓時注意火源，恪遵四不二記得，減少掃墓時所引起的火災。

消防隊自即日起到4月4日，會準備警語環保寶特瓶200支及水袋，讓民眾使用，南市消防局第一大隊也將陸續出動22車次，近百人次警義消，前往轄區各公墓巡邏警戒及宣導，希望民眾注意用火，別讓清明掃墓造成墓地失火。

(中時)