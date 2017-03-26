趁花季人多載盜伐木下山 嫌犯還是栽了

警方在嫌犯車上起出3塊共重達181公斤的台灣扁柏。（呂妍庭翻攝）

警方在嫌犯車上起出3塊共重達181公斤的台灣扁柏。（呂妍庭翻攝）

警方在嫌犯車上起出3塊共重達181公斤的台灣扁柏。（呂妍庭翻攝）

家住阿里山森林遊樂區內的陳姓男子，趁著花季人潮眾多之祭，偷偷載運黑市要價23萬元的台灣扁柏，企圖趁亂闖關，把木頭帶下山，殊不知他的詭計早被警方查覺，嘉義警方特地埋伏在第2管制站守株待兔，就在陳嫌以為貼有通行證的車子將順利過關時，就被警方攔下，當場在車上找到3塊重達181公斤的台灣扁柏，訊後被依森林法及竊盜罪嫌移送台灣嘉義地方法院檢察署偵辦。

嘉義縣竹崎警分局阿里山派出所與保7總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義林區管理處25日下午3點多，發現37歲陳姓嫌犯趁亂載運扁柏木欲通過管制站，當場攔下。而嫌犯到案表示，因正值花季期間，大量警力都投入於遊客安全維護和交管，研判將無人看守注意盜伐案件，如趁機運林木外出會比平時更容易，可藉此大賺一筆，所以為規避警方查緝，他特別挑選櫻王盛開時，也是遊客數最多，警力繁忙之際，欲魚目混珠將盜伐來的台灣扁柏載出阿里山地區，沒想到殺出程咬金，面對警察的質問他只能啞口無言。

(中時)