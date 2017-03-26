環河街運河現浮屍 憂鬱症獨居老婦跳河亡

中西區環河街26日清晨發現一具浮屍。（程炳璋攝）

台南市中西區環河街清晨6時發現一具女性浮屍，年約70歲，警方暫以無名屍處理，不久就有民眾到警所報稱許姓老母失蹤，經比對身分確認為墜河的許女，她因罹患憂鬱症多次自殺行為。

警方清晨6時接獲民眾通報運河出現一具浮屍，旋即通知救難隊員將屍體撈起，初步女屍身體無外傷。

警方無法立刻確認身分與墜河點，先以無名屍通報鄰近轄區的警分局留意。果然海安派出所一早就有民眾報案尋找自己的老母親，警方轉至中正派出所比對資料，確認許女身分。

69歲的許女有憂鬱症，加上獨居，日前常告訴家人有自殺念頭，他的兒子因為工作無法常陪伴母親，最近因母親已多次自殺未果，他三番兩次回家探望。

許女家人25日晚間還帶著母親到公園散心，沒想到獨居的許女經過一夜仍未擺脫負面情緒，26日自己跑到中西區環河街尋短，警方呼籲家人對罹患憂鬱症患者多點陪伴、傾聽，只要常陪在其身邊，就能增加阻止尋短的機會。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)