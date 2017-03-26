國道下午北上塞 多處路段車速不到50公里

國道今天全天7折收費，下午北上車流量大，多處路段壅塞，時速不到50公里。

高速公路局鼓勵民眾提早掃墓，昨天及今天實施國道通行費全天7折，掃墓加出遊，車量比平時多。

根據高公局下午5時路況資訊，車速在30公里以下的路段，包括國道1號新竹至湖口、國道3號龍潭至大溪；車速40公里以下路段，包括：國1台中至豐原、西螺至北斗、國3三鶯至樹林。

另國1斗南至西螺、北斗至員林、國3名間至南投、國3寶山至竹林、國3台中至大雅、國3豐原至后里、國道5號頭城至坪林，車速都在50公里以下。1060326

(中央社)