林鄭月娥當選港特首 學者：陸極力操盤

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學者分析，香港前政務司長林鄭月娥以777票當選香港特首，顯示北京認為這場占中後的首場特首選舉「不能再出亂子」，因此極力操盤確保林鄭月娥當選，並將強化治港力道。

香港行政長官（特首）選舉結果公布，共1163張有效票，前政務司長林鄭月娥以777票當選。這次共有3名候選人角逐特首，選前民調最高、獲泛民主派表態支持的前財政司長曾俊華獲365票，前法官胡國興獲21票。

長期研究中共與香港政治體制的淡江大學中國大陸研究所教授張五岳表示，林鄭月娥這次拿下777張選票，遠多於現任特首梁振英2012年的689票，顯示北京當局極力操盤的力道。

他表示，即便曾俊華選前民調較高，但北京不可能因為香港大部分民意、泛民派，乃至國際社會普遍支持就「低頭」；北京也透過這次選舉結果彰顯對香港特首的「實質任命權」。

中央研究院社會學研究所副研究員吳介民過去長期研究台灣、香港與中國大陸政經變遷、公民運動議題。他分析，這次選舉過程中，泛民主派是否支持曾俊華便凸顯其內部爭議，也顯示泛民派山頭林立，缺乏共識的問題。

他引述香港大學民調指出，雖然90%的香港民眾反對香港目前的選舉制度，但90%的民眾卻也表態支持曾俊華，顯示曾俊華在這次大選中成為香港民主情緒的宣洩出口。

長期研究中國大陸政治體制的台灣智庫諮詢委員董立文則認為，這次是「占中」運動過後首場特首選舉，對北京而言「香港局勢不能再出亂子」，必須極力確保支持的人選當選。

但他表示，即便在北京極力操盤下，林鄭月娥仍未能拿到建制派802席全數選票，顯示林鄭月娥出身行政公務體系，缺乏政治能力、魅力與政黨奧援等問題，將是她未來執政過程中較大的困難。

針對林鄭月娥上台後香港社會變化，張五岳認為，香港社會不滿無法全面普選已形成極高對立，林鄭月娥上台後，首要必須面對的是便是如何縫合分裂的社會。

他分析，北京當局始終認為香港「一國兩制」制度「一國高於兩制」，反而使香港泛民派與本土派主張「民族自決」、「港人治港」聲浪加大。若要有所改善，得端看未來北京當局是否能釋出讓香港泛民派容忍的香港政治制度改革作法。

但他表示，北京未來對香港的具體政策走向要等待中共第19次全國代表大會（中共19大）後，新的港澳工作協調小組人選出爐才可能較明朗。

另一方面，董立文認為，梁振英任內大量販賣土地，提供企業減稅，卻造成香港高房價、高物價。林鄭月娥將延續梁振英的政策路線，可見香港社會的貧富差距不會縮小，香港人選擇移民海外的數量也不會減少。

吳介民則表示，中國大陸近年極力推動粵港澳（廣東、香港、澳門）大灣區整合，香港金融自主性已逐漸流失，加上林鄭月娥繼承梁振英經濟政策路線，中港經濟整合速度勢必會加快，北京當局也會藉此掌控香港金融發展。1060326

(中央社)