員林蜀葵花盛開 千坪花海萬紫千紅
彰化縣員林市公所委外種植蜀葵，面積達1500坪以上，目前正值蜀葵花綻放，萬紫千紅，非常漂亮，市公所今天舉辦花季活動。
員林市公所今天在大明活動中心暨南區公園辦理「員林蜀葵花觀光文化季親子園遊會」，現場有美食攤位、官方機關宣導攤位，由於今年提前舉辦員林市蜀葵花小天使選拔，選出10名可愛小朋友代言蜀葵花，蜀葵花小天使今天也帶來精彩表演，並為來賓導覽。
彰化縣長魏明谷應邀出席。他說，員林市公所推展觀光產業不餘遺力，連續3年舉辦蜀葵花觀光文化季，此地種植大片蜀葵花田，深受民眾喜愛，縣府也極力支持，市公所用蜀葵花季作為城市行銷，打開員林市知名度，帶動地方產業發展。
魏明谷說，縣府持續建設員林市，員林大道北邊滯洪池的建設計劃，將在今年10月啟用，公園可做為容納5000人的戶外表演展場，另外將在員林農工南邊區域投資新台幣4億7000萬元，建造全台最大的國民運動中心，包含游泳池、籃球場、羽球場、桌球場、健身房、韻律教室、地下室大賣場。
員林市公所表示，蜀葵不僅具觀賞價值，還可食用，適合家庭種植，市公所今年委外種植與養護花田，蜀葵面積達1500坪以上，花株高達2公尺，花開時萬紫千紅，非常漂亮，地點位於員林市大明里大饒路803巷21號大明活動中心，歡迎民眾欣賞。1060326
(中央社)
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