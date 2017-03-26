越南籍女童陳屍日本千葉縣草叢

今天清晨，日本千葉縣我孫子市的排水溝旁草叢，1名男釣客發現有女童裸屍。警方查出死者是越南籍國小3年級女童。

日本警方表示，今天清晨約6時45分（台灣時間5時45分），有男釣客在千葉縣我孫子市北新田的水田旁架有小橋的排水溝旁草叢，發現有女童倒臥，於是趕緊報警處理。這名9歲女童被發現時，已無生命跡象。

女童陳屍處與她的住家相距約10公里。24日上午8時許，女童出門要去上學，但人沒到校，下落不明，警方等曾展開搜尋。

日本警方正朝著涉嫌殺人、棄屍的方向，成立調查小組偵辦此命案。1060326

(中央社)