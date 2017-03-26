薩德遭抵制 樂天打理解牌挽大陸人心

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為了挽回大陸消費者的心，南韓樂天日前在百貨商店外貼出「因為理解 所以等待」標語，希望緩解大陸消費者不滿。

南韓在同意美國在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）後，南韓國防部與樂天集團就薩德部署用地達成換地協議，卻遭來中國大陸民眾支持，超過9成大陸門市被迫勒令停業。

韓聯社報導，從24日起，樂天在南韓首都首爾小公洞樂天百貨總店、蠶室分店等旗下門市，都張貼「因為理解 所以等待」的標語，希望撫平中國大陸消費者心中的不滿，不要再抵制樂天集團。

樂天集團有關人士也表示，希望南韓與中國大陸的矛盾能早日解決，重新恢復友好關係。

報導指出，樂天百貨小公洞總店銷售額中有8成是中國大陸消費者貢獻的。不管以何種形式，百貨公司認為有必要向來中國大陸的遊客傳遞樂天的想法。

報導指出，樂天集團為此聘請中國大陸籍主管擔任分店法人代表，擴大他們的權限，還計畫擴大宣傳，提升樂天的「中國友好型」企業形象。

此外，為了使供應商安心出貨，樂天還召開董事會，緊急籌措3600億韓元（約新台幣97.7億元）資金與貸款，力挺樂天瑪特超市營運。1060326

(中央社)