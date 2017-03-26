薩德遭抵制 樂天打理解牌挽大陸人心
為了挽回大陸消費者的心，南韓樂天日前在百貨商店外貼出「因為理解 所以等待」標語，希望緩解大陸消費者不滿。
南韓在同意美國在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）後，南韓國防部與樂天集團就薩德部署用地達成換地協議，卻遭來中國大陸民眾支持，超過9成大陸門市被迫勒令停業。
韓聯社報導，從24日起，樂天在南韓首都首爾小公洞樂天百貨總店、蠶室分店等旗下門市，都張貼「因為理解 所以等待」的標語，希望撫平中國大陸消費者心中的不滿，不要再抵制樂天集團。
樂天集團有關人士也表示，希望南韓與中國大陸的矛盾能早日解決，重新恢復友好關係。
報導指出，樂天百貨小公洞總店銷售額中有8成是中國大陸消費者貢獻的。不管以何種形式，百貨公司認為有必要向來中國大陸的遊客傳遞樂天的想法。
報導指出，樂天集團為此聘請中國大陸籍主管擔任分店法人代表，擴大他們的權限，還計畫擴大宣傳，提升樂天的「中國友好型」企業形象。
此外，為了使供應商安心出貨，樂天還召開董事會，緊急籌措3600億韓元（約新台幣97.7億元）資金與貸款，力挺樂天瑪特超市營運。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。