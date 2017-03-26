實習老師色慾薰心 偷拍洗澡遭判刑
台東某國中爆發實習老師偷拍事件！一名男實習老師涉嫌以手機，偷拍同校的另一位實習女老師洗澡的畫面，被女老師發現後報警，男老師在簡易判決被依妨礙秘密判刑40天，上訴到二審，台東地方法院仍維持40天的判決，但得以緩刑。
台東縣政府教育處指出，實習老師與校方並沒有僱傭關係，但判決定讞後校方仍會開性平會，針對老師的行為決定是否應該留下紀錄，一旦留有紀錄可能會影響到該名老師爭取正式教師的資格。
偷拍事件發生在去年7月間，女老師在寢室內的浴室洗澡時，發現窗戶下方有手機在偷拍，立即報警處理，偷拍的男老師最後主動向警方坦承行為，而被依妨礙秘密罪嫌移送偵辦。
檢察官偵查後聲請簡易判決，由於男老師實習並沒有收入，經濟來源靠父母提供，檢察官請求從輕量刑，但男老師未與被害女老師和解，被害人希望能從重量刑，法官審酌後判刑40天。
不過男老師不服判決，上訴到二審，法官認為雙方已經達成15萬元和解，雖然仍維持40天的刑期，但可以緩刑2年，全案還能上訴。
(中時)
關鍵字：實習老師
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