郝龍斌：韓國瑜是戰將 要他為國民黨打拚

參選國民黨主席的郝龍斌指出，韓國瑜是個戰將，選後一定要讓他為國民黨來打拚！（陳世宗攝）

參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌，今天於台中市舉辦《國民黨新未來座談會》時，他說韓國瑜是個有理念的戰將，絕對是個有戰力的朋友，將來一定要支持他替國民黨來打仗、讓他替國民黨辯護；選完團結後要讓他替國民黨打拼，他是個人才、是個有理念的戰將！

郝龍斌行動國民黨帶出改變《國民黨新未來座談會》，今天下午在台中市西屯區潮洋里活動中心舉辦！國民黨副主席胡志強，台中市議員黃馨慧、李中、朱暖英等人出席；吸引上百人參與，連高齡96歲的伯伯也冒雨趕來，還有熱情黨員送上粽子吊飾給郝龍斌。

座談會中蕭姓民眾說，希望未來的郝主席，像韓國瑜這種砲手能納入國民黨的重砲，因在中南部很受用，尤其是本土類的咖很喜歡這種砲味；國民黨主席近年來都是溫良恭儉讓太過溫柔，讓中低階層覺得沒有味道；甚至說馬英九這種娘泡，國民黨主席是馬英九會被歧視。郝龍斌作以上的回答。

國民黨副主席胡志強說，這是場很特別的選舉，不知道選民在那裡？選票在那裡？一個黨不能因為要選舉就有上萬人要入黨，平常怎麼都不入黨呢？要改革國民黨「選前和諧、選後團結」是唯一的使命！郝龍斌出來國民黨一定有救，國民黨能夠重新再起，台灣一定有救！

郝龍斌承諾當選黨主席後，一定反映民意強力監督，一年內地方黨部主委由黨員直選，成立市政監督團為2018年縣市長選舉備戰；黨中央集體領導合作集力，請重要公職人員擔任黨副主席；翻轉國民黨由青年帶頭來，黨内選舉連署門檻廢除，青年、非現任者初選民調加權，一定資源專款專用，黨務一級主管年輕化。

郝龍斌強調，國民黨要浴火重生一定要傾聽民眾心聲化成行動，做沈默大眾的代言人，主席的位置絕不是為當選後再想下一個位置，國民黨已到危急存亡關頭；他將窮盡洪荒之力讓國民黨團結，讓2018年執政縣市比現在多，六都至少拿下二至三都，沒有這樣的氣魄，根本沒資格當黨主席！

(中時)