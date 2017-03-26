土地公版泰山仙草蜜　在交大誕生了

由於泰山仙草蜜深獲交大前土地公廟青睞，業者開放學生創作「土地公版」仙草蜜，最終由「帶我去拜拜吧！」隊脫穎而出。（郭芝函翻攝）

國立交通大學前土地公廟，廣受清大、交大生青睞，時常帶著祂愛吃的仙草蜜，祈求學業順利。（郭芝函攝）

國立交通大學門前土地公，愛喝仙草蜜是大家熟知傳說，泰山品牌也因此受青睞，26日業者開放學生創作「土地公版」泰山仙草蜜，針對初稿提案不斷反覆修正。（郭芝函攝）

國立交通大學門前土地公，愛喝仙草蜜是大家熟知傳說，每到考季人潮爆滿外，供桌上盡是仙草蜜罐，泰山品牌也因此受青睞，26日業者開放學生創作「土地公版」仙草蜜，由「帶我去拜拜吧！」隊脫穎而出，獲選最優作品，業者將計畫製作新罐裝，讓畢業生留念，或開發精巧文創商品，如土地公撲滿。

搭配2017交大藝趣節，泰山藉此鼓勵從傳統中創新，讓學生組隊創作「土地公版」泰山仙草蜜，經1周時間討論設計，26日取得6組11件初稿提案，現場學生直接與泰山進行面對面比稿、提案、反覆修正，且每件初稿都要限時修正完成並提報，堪稱一整天的「馬拉松創意賽」。

創意競賽成績出爐，由「帶我去拜拜吧！」隊伍奪冠，將學子透過泰山仙草蜜，供奉交大前土地公廟祈求考運的故事，讓消費者感受飲用仙草蜜後帶來的正面力量。另「BA！NA！NA！」隊伍則是把土地公Q版化，展現祂平易近人形象。

泰山行銷副總雷松清表示，學生各各富含創意，有團隊省思與土地公關聯，打造其意象，有的則以交大出發，產生共鳴元素，具象、手繪方式包羅萬象，讓仙草蜜呈現多元風格，未來將依獲選作品圖像，重新加以包裝，讓畢業生帶回紀念，或製作土地公撲滿、仙草蜜罐頭盆栽等文創商品。

據傳，有位報考碩士班青年，欲至交大門前土地公廟祈求考試順利，在商店徘徊許久，仍想不透以何供品祭祀，突然靈機一動，認為口感綿軟綿密的仙草蜜，對老人家飲食再適合不過，於是提著一大箱前往，事後土地公託夢頻讚「好吃」，也如願考上，口耳相傳下學生不論學業、生活瑣事，都會來找土地公指點。

(中時)