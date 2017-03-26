《從缺》猴塞雷　獲國研盃智慧機械競賽冠軍

2017國研盃智慧機械競賽，26日在國研院舉行，清大《從缺》隊在5校12隊近50名學生中奪冠，將以台灣區代表資格晉升亞洲區域賽。（國家實驗研院提供）

2017國研盃智慧機械競賽，26日在國研院舉行，現場來自5校12隊近50名學生爭相角逐。（郭芝函攝）

國家實驗研究院儀器科技研究中心，與美國機械工程師學會台灣分會（ASME）合作，首辦「2017國研盃智慧機械競賽」，26日在國研院舉行，現場來自5校12隊近50名學生爭相角逐，由清大《從缺》隊奪冠，將以台灣區代表資格晉升亞洲區域賽，朝國外總決賽為目標，與世界好手一較高下。

台大機械工程系教授、也是ASME秘書長林沛群說，競賽分2項目，上午演講、下午則是設計競賽，後者題目由ASME制定，以「機器人5項全能」進行，參賽隊伍設計1台全能遙控機器人，過程須完成「10公尺折返、舉重、投擲、爬樓梯、高爾夫」等挑戰，考驗機器人的速度、強韌度以及靈巧姓，同時測驗參賽者的操控能力。

經過激烈戰況，2017「國研盃智慧機械競賽」設計競賽冠軍，由清大電機系、動機系、物理系學生合組的「從缺」隊，奪得冠軍及獎金5萬元，明新科技大學「太陽戰士」隊和清大「四三只有教授好」隊分別獲得亞軍和佳作，而演講競賽部分，則由清大動機系蕭荏軒獲得第1名及獎金1萬元。

一年一度智慧機械競賽，國研院擔任贊助單位多年，今年首度與ASME合辦「國研盃智慧機械競賽」，國研院表示，每年設計不同競賽主題，激發學生對智慧機械的創造與實踐力，而「動手製作」是競賽基本精神，過程中透過反覆思考，發展新技術、新製程，進而累積未來競爭力。

(中時)