進入職棒第5年 梁家榮首度開季一軍

梁家榮進入職棒第5年，首度在開季就站上一軍。(周鎮宇攝)

梁家榮2013年加盟Lamigo桃猿，今年首度在開季就站上一軍，他表示，很高興，也準備好了，把握住這個機會，用盡全力表現自己。

梁家榮加入職棒也進入第5個球季，一直備受矚目2015年更拿下二軍打擊王，可惜上到一軍後，都無法維持成績，他坦言，以前的自己比較會過於修正缺點，導致無法做好每一個步驟，今年心態上做出改變，會努力把自己的優勢做好。

梁家榮也提到，每一年升上一軍，都是打一下子就下去了，無法維持住自己的成績，今年就是學習如何去維持自己，盡力繳出表現。

今年球隊請來打擊客座教練貝茲，梁家榮說，從貝茲教練那邊也學到很多，貝茲教練也提醒他，要以開心的方式去打球，正面一點面對每一次的比賽。

對於開季就在一軍，梁家榮說，以前或許會覺得期待又怕受傷害，但經過這幾年的磨練，很高興自己準備好了，會盡全力展現自己。

(中時電子報)