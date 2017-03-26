呂秀蓮赴泰再受阻 外交部：向泰國政府提出交涉

我要評比

前副總統呂秀蓮擬應邀訪泰，但申請簽證再度被拒，外交部下午表示，已與駐泰國代表處正式向泰國政府提出交涉。

呂秀蓮去年欲赴泰國參訪因「時間作業不足」為由受阻，今又傳出泰國台商邀她訪問，但泰國不願發簽證。

呂秀蓮今出席「汪笨湖追思紀念會」受訪表示，總統蔡英文喊著新南向政策，但應先確保國人可在全世界旅行，要求「外交部硬起來」。

對此，外交部表示，外交部與駐泰國代表處已就本案正式向泰國政府提出交涉，目前仍持續積極進洽，盼泰方基於促進台泰雙邊友好合作交流，同意呂前副總統應邀訪泰。

(旺報)