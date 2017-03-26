小時沒治療　成人ADHD影響更大

38歲李小姐常分心，一下子洗衣服，中途又去洗碗、也會突然跑去買洗碗精，最後一事無成。醫師說，成人注意力不足過動症可能跟兒童時期沒得到適當治療有關。

注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）是一種容易合併情緒障礙或網路成癮問題的神經發展疾病。根據美國精神醫學會統計數據顯示，兒童青少年ADHD盛行率約為5％。台灣盛行率和國外差不多。

台灣專注力研究學會下午舉行「從兒童青少年ADHD到成人ADHD治療方針共識研討會」，學會理事長、馬偕兒童醫院兒童心智科主治醫師臧汝芬表示，對過動兒的「認知不足、誤解及污名化」是台灣目前最大的隱憂。

臧汝芬說，若ADHD孩子無法及早得到適當的治療，等到逐漸長大，大概有50％至60％的人會持續出現成人過動症問題，造成另一種層次的家庭與社會問題。

成人ADHD並不是長大後才出現過動症，臧汝芬表示，他們可能是從小就沒被診斷或治療，長大後一直出現或經歷過動症相關的問題。成人注意力不足過動症者常有自卑感、情緒不穩定、脾氣暴躁、時間管理不佳、愛打斷他人說話、職場表現不如意、婚姻或親子關係不穩定，甚至有吸毒或酒精濫用等後遺症出現。

臺安醫院精神科主任許正典受訪時表示，曾收治一名38歲患者，本來是帶小孩看診，但也自訴有注意力不集中問題，包含洗衣服洗到一半會突然想到要洗碗、又發現沒有沒洗碗精而跑出去買，結果花一堆時間卻一事無成。

許正典說，成人有ADHD，增加其他共病可能性，如憂鬱症、焦慮等，因生活、家庭、工作都可能受注意力不集中影響，情緒也容易低潮。甚至有人以為注意力不好是「睡不夠」，忽略症狀帶來的警訊。

兒童時期若有ADHD，沒有處理，可能影響學習；但症狀持續到成年，會引起更多層面的困擾。許正典表示，這類型成人也比較容易有藥物成癮問題，當他們嘗試毒品後發現，「竟然讓注意力變好了」，可能就此沈淪。國外統計數據也顯示，成人ADHD患者的藥物成癮比例比一般人高5倍。

台大醫院精神部主治醫師高淑芬表示，當孩子出現自制力差、寫功課寫很久、在學校常闖禍、不想上學，或家長帶小孩「一點快樂的感覺都沒有」、怕接到老師電話等，可能都是警訊，應及早就診尋求專業建議。1060326

(中央社)