有求必應 交大土地公愛喝仙草蜜
國立交通大學正門前的土地公廟，相傳土地公特別喜愛喝仙草蜜，而且還要指名「品牌」，以致每年考季來臨，土地公案前總是堆滿仙草蜜罐頭，成一大奇觀。
凡是交大學生或是新竹學生，考季時都會到交大土地公廟來祈求學業順利，盼能「靈驗」考上理想學校，口耳相傳，交大土地公喜愛喝仙草蜜，而且還指定要喝「泰山」品牌。
「2017交大藝趣節-孤島」，以「Artathon」藝趣松為名（Art+Marathon），代表一場藝術的馬拉松競賽，今天在交大登場，邀請泰山擔任合作廠商，指定以「仙草蜜」為創意主角，意圖讓充滿傳說的傳統經典商品發揮各種的可能性。
泰山企業表示，交大與仙草蜜的良緣完全拜土地公所賜，延續土地公最愛仙草蜜的傳說作為主題，支持學生創作理念，將傳統飲料產品年輕化，結合土地公主題創作校園版仙草蜜，祈求考運、財運、事業運、平安運、姻緣運時更靈驗。
泰山指出，「藝趣松」黑客松活動「Artathon=Art+Marathon」是一場藝術創作的馬拉松，網羅充滿創意理念的學生在有限的時間內集體創作，將構思理念實體化，同時媒合企業對學生創意的提案與形象廣告、行銷內容之可能性，讓學生實踐創意，同時企業亦可發掘優秀人才的雙贏活動。
創意競賽成績今天出爐，獲得第一名的「帶我去拜拜吧！」隊伍，是以寫實手繪風格呈現土地公、廟宇等台灣經典文創元素，以說故事的方式，讓消費者感受到飲用仙草蜜所帶來的力量，為品牌注入正面且光明形象。
獲選為第二名的「BA!BA!BA!」隊伍，則以趣味方式設計成連續性包裝，具巧思，人物設計則以Q版方式呈現，搭配溫和用色，展現土地公「平易近人」形象，以商品設計而論，會讓消費者接受度較高。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。