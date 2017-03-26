有求必應 交大土地公愛喝仙草蜜

國立交通大學正門前的土地公廟，相傳土地公特別喜愛喝仙草蜜，而且還要指名「品牌」，以致每年考季來臨，土地公案前總是堆滿仙草蜜罐頭，成一大奇觀。

凡是交大學生或是新竹學生，考季時都會到交大土地公廟來祈求學業順利，盼能「靈驗」考上理想學校，口耳相傳，交大土地公喜愛喝仙草蜜，而且還指定要喝「泰山」品牌。

「2017交大藝趣節-孤島」，以「Artathon」藝趣松為名（Art+Marathon），代表一場藝術的馬拉松競賽，今天在交大登場，邀請泰山擔任合作廠商，指定以「仙草蜜」為創意主角，意圖讓充滿傳說的傳統經典商品發揮各種的可能性。

泰山企業表示，交大與仙草蜜的良緣完全拜土地公所賜，延續土地公最愛仙草蜜的傳說作為主題，支持學生創作理念，將傳統飲料產品年輕化，結合土地公主題創作校園版仙草蜜，祈求考運、財運、事業運、平安運、姻緣運時更靈驗。

泰山指出，「藝趣松」黑客松活動「Artathon=Art+Marathon」是一場藝術創作的馬拉松，網羅充滿創意理念的學生在有限的時間內集體創作，將構思理念實體化，同時媒合企業對學生創意的提案與形象廣告、行銷內容之可能性，讓學生實踐創意，同時企業亦可發掘優秀人才的雙贏活動。

創意競賽成績今天出爐，獲得第一名的「帶我去拜拜吧！」隊伍，是以寫實手繪風格呈現土地公、廟宇等台灣經典文創元素，以說故事的方式，讓消費者感受到飲用仙草蜜所帶來的力量，為品牌注入正面且光明形象。

獲選為第二名的「BA!BA!BA!」隊伍，則以趣味方式設計成連續性包裝，具巧思，人物設計則以Q版方式呈現，搭配溫和用色，展現土地公「平易近人」形象，以商品設計而論，會讓消費者接受度較高。1060326

(中央社)