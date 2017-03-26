F1澳洲大獎賽 維泰爾技壓賓士車隊奪冠

一級方程式（F1）賽車好手維泰爾（Sebastian Vettel）今天在墨爾本澳洲大獎賽以領先近10秒的成績，勝過勁敵韓密爾頓和世界冠軍賓士車隊，在F1本季開幕賽奪下驚人的勝利。

「澳洲人報」（The Australian）引述法新社報導，維泰爾在亞伯公園（Albert Park）街頭賽道運用策略和速度，技壓名將韓密爾頓（Lewis Hamilton）和他賓士車隊的隊友鮑達斯（Valltteri Bottas），風光贏得勝利。

這是法拉利車隊（Ferrari）繼2007年的雷克南（Kimi Raikkonen）之後，再度在墨爾本的澳洲大獎賽（Australian Grand Prix）奪冠，也是德國籍的維泰爾2011年效力紅牛車隊（Red Bull）時獲勝之後，第2次在澳洲拿下冠軍。

這是擁有4座世界冠軍獎座的維泰爾第4次為法拉利車隊奪得冠軍，也是他自2015年新加坡大獎賽以來的第一個冠軍，及個人生涯第43次奪冠。

英國籍的韓密爾頓與芬蘭籍的鮑達斯分居二、三名。1060326

(中央社)