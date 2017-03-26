不插電音樂會 低碳救地球
做環保、救地球，由慈濟大專青年聯誼會及中市環保局舉辦的綠色生活低碳音樂會，今日在草悟道舉行，來自各大專院校慈青社的同學們及企業界，以盡量少用電的低碳方式，輪番上台表演，呼籲青年朋友一起惜福愛物、一起環保愛地球，減少使用一次性的商品。
慈青精神領袖人稱「鳳美媽」的黃鳳美指出，本次音樂會的主軸是「伸手Give Five惜福趁現在」，地球只有一個，未來是一代代年輕人的，地球資源有限，愛惜地球趁現在，年輕人要「Give Me Five」省水、省時、省電、省錢、省油，透過音樂會號召更多年輕人來響應環保、重視環保，並透過回收戶、有機食品、在地農產品現場擺攤，讓大家知道這也是環保，而且擺攤是最直接、是在第一線傳遞最正確的環保概念。
台中市環保局副局長陳宏益致詞表示，伸手Give Five 惜福趁現在，少用塑膠，今年環保局跟市政府推的一個重大政策就是，進市府開的任何會，不提供一次性的東西，大家出門一定要帶
環保杯、環保筷，各位可以檢查我的包包，我隨時帶著，我甚至像今天下雨。我連雨衣都帶著，很感謝大家一起來支持。另外跟大家報告，其實這三年，台中市的空氣越來越好，台中市對這方面特別重視，也希望大家越來越節能、越來越環保，一定會看到更藍的天空，在慈濟、慈青的合作下，有更好的未來。
音樂會現場也安排，環保闖關宣導攤位及包括回收再製商品、有機食材、在地農特產品等天然素材攤位，讓民眾明瞭，不用塑膠，生活也可以這麼環保又便利，只要多用點心，不要怕麻煩，就可以減少許多不必要的資源浪費。
(中時)
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