南華大學校慶 牛津大學合唱團獻唱大明咒改編曲

英國牛津大學皇后學院合唱團唱六字大明咒改編歌曲。（南華大學提供）

牛津皇后學院合唱團首度來台開唱與南華大學交流，南華大學民音系鼓隊表演。（南華大學提供）

牛津皇后學院合唱團首度來台開唱與南華大學交流，南華大學民音系管弦樂團表演。（南華大學提供）

南華大學為慶祝創校21周年校慶，特別邀請享譽國際的「英國牛津大學皇后學院合唱團」來台開唱，今26日在佛陀紀念館大覺堂精彩登場。首度來台開唱的「牛津大學皇后學院合唱團」不僅帶來橫跨5個世紀的英國經典歌曲，還獻上經典中文歌《月亮代表我的心》及《鳳陽花鼓》，另外，由楊懋慈董事長所率領的楊氏文教基金會與該合唱團指揮老師Dr.Owen Rees也精心策劃改編觀世音菩薩心咒「嗡嘛呢唄咪吽」六字大明咒一曲，由合唱團為星雲大師獻唱。

今天的演出，不但有「牛津大學皇后學院合唱團」第一次在台開唱，南華大學民族音樂學系鼓隊與管絃樂團也在音樂會上演出4首民族音樂，與英國牛津大學皇后學院合唱團交流，其中一首結合國樂演唱知名流行歌曲「追追追」一曲，讓現場觀眾為之驚豔。

南華大學校長林聰明表示，英國牛津大學皇后學院創校7世紀歷史相當悠久，不僅名人備出，該校的音樂傳統亦為世人公認，極負盛名的合唱團更是家喻戶曉，是全英國最受敬仰的大學團體之一。今年適逢南華大學創校21周年校慶，能邀請到享譽國際的合唱團來台演出，是相當難得的機會。

(中時)