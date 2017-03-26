原住民運動會 台東2天奪14金
一連3天的全國原住民運動會，今天下午6時在新竹縣竹北市縣立體育館舉行開幕典禮，台東縣的代表隊在前兩天的比賽中，共獲得14面金牌，其中柔道在各量級共獲得9面金牌，成績最亮眼。
獲得金牌的選手包括青少年男子組柔道第四級黃治凱、青少年男子組柔道第五級林冠傑、青少年男子組柔道第七級李若安、青少年男子組柔道第八級戴迦勒、青少年女子組柔道第三級黃頌緹、青少年女子組柔道第七級葉晨華、青少年女子組柔道第五級賴若婷、公開男子組柔道第五級張巍逞、公開女子組柔道第六級王姿晴，公開男子組槌球單人賽江小龍、公開男子組槌球雙人賽胡天國、胡新一、公開男子組田徑擲鐵餅陽伯恩、公開女子組槌球團體賽王春妹、余邱玉霞、邱惠美、胡莉美、孔寶珠、公開男子組傳統射箭團體賽曾微、潘銀星、高孫武、鄭世明、鄭善哲、張俊傑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。