原住民運動會 台東2天奪14金

一連3天的全國原住民運動會，今天下午6時在新竹縣竹北市縣立體育館舉行開幕典禮，台東縣的代表隊在前兩天的比賽中，共獲得14面金牌，其中柔道在各量級共獲得9面金牌，成績最亮眼。

獲得金牌的選手包括青少年男子組柔道第四級黃治凱、青少年男子組柔道第五級林冠傑、青少年男子組柔道第七級李若安、青少年男子組柔道第八級戴迦勒、青少年女子組柔道第三級黃頌緹、青少年女子組柔道第七級葉晨華、青少年女子組柔道第五級賴若婷、公開男子組柔道第五級張巍逞、公開女子組柔道第六級王姿晴，公開男子組槌球單人賽江小龍、公開男子組槌球雙人賽胡天國、胡新一、公開男子組田徑擲鐵餅陽伯恩、公開女子組槌球團體賽王春妹、余邱玉霞、邱惠美、胡莉美、孔寶珠、公開男子組傳統射箭團體賽曾微、潘銀星、高孫武、鄭世明、鄭善哲、張俊傑。

(中時)