六堆客家文化園區二期開幕 體驗水圳之美
屏東六堆客家文化園區二期26日開幕，廣達8公頃面積打造為水圳生態區，讓遊客體驗傳統客家庄的水圳及生態之美。園區也推出生態及客庄輕旅行，在水圳中野放原生種魚苗及螢火蟲，並邀請遊客一起騎著單車，深入周邊客家聚落。
園區從2011年開園至今已超過470萬人次造訪，是屏東重要景點之一。二期以「客庄圳」為主軸，打造田埂意象的「阡陌水園」、種植客家常見植物的「百草薪園」、蜜源植物的「醉蝶園」，及螢火蟲棲地「望螢園」，充滿生態之美。
客家文化發展中心主任何金樑表示，客家聚落是跟著水而聚集，水圳流經之處就是阡陌農田所在，是客家的重要意象之一。今日啟用後，來賓將東港溪流域的本土魚種「條紋二鬚䰾」放養至水圳中，進行異地保育；5月也將野放螢火蟲，打造園區成為賞螢勝地。
園區同時規畫「走入客庄輕旅行」，首條路線為騎單車造訪萬巒鄉五溝水，這是全台第一個通過文化資產法所登錄的客家聚落，有豐富的傳統建築與豐沛的下湧泉，吸引不少民眾參加；未來園區將規畫更多條路線。
園區也結合「台灣好行」接駁車，連結屏東車站、六堆客家文化園區、屏科大、原住民文化園區等地點，票價120元無限次搭乘，詳情可至園區官網查詢。
(中時)
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