台中市大坑東山路打造「花園大道」預計6月完工

台中市大坑東山路拓寬工程回應市府建設局的要求，增列近1300萬元提升道路景觀打造「花園大道」，而考量道路施工影響周遭農民機具進出，經市府爭取將再新增拓寬農路共25處，整個拓寬工程預計於今年6月完成；建設局針對民興巷瓶頸路段進行拓寬，屆時配合東山路拓寬一併強化周遭農路系統，將提供北屯和新社地區，更為完整的聯外道路系統。

建設局指出，大坑東山路129線串聯台中市區至大坑風景區、新社區中興嶺段，兼具遊憩觀光與運輸的功能，是前往北屯與新社地區風景區必經道路。為了改善每年舉行的新社花海節，往大坑方向的交通問題及整體道路環境，內政部營建署配合市府辦理東山路拓寬工程。

建設局長黃玉霖說，地方都很期待這條路段的興建，所以去年9月特別安排工程視察，針對工程進度及各項設施之提升進行檢討建議，其中如8號橋轉彎處安全部分，於3月24日視察時，施工單位表示，該路段未來為單向行駛，行車空間不會像現在擁擠也將較為安全，另已針對護欄進行加高規劃，藉由護欄加高及減少護欄間空隙裸空，即以黃色標示欄杆等方式，減少用路人尤其是機車族的不安。

黃玉霖表示，大坑東山路129線拓寬工程總經費計13億。其中，中央款9億4,900萬元、地方配合款3億5,100萬元，工程全長約2.7公里，路寬20公尺。工程中新設8座橋樑，目前施工進度約93%，工程更於去年獲得公共工程金質獎佳作的殊榮，惟因變更設計水土保持計畫進度以及新增農路影響，工程稍延2個月，但工程團隊合作加速各項作業，預計今年6月底前可全部改善完成。東山路成為台中市民來往市區與新社的美麗、快速又安全的花園大道。

(中時)