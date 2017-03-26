產後2個月首曝光 Angelababy四肢纖細宛如沒生過

Angelababy產後狀況極佳，容貌以及身材仍如同昔日一樣。(圖/搜狐娛樂)

Angelababy生下兒子「小海綿」後，除了出院時曾公開給媒體拍攝之外，事隔已經2個多月仍沒有公開行程，處於半神隱狀態，昨天她被拍到與老公黃曉明外出低調用餐，身材更恢復到昔日狀態，被網友大讚「像沒生過一樣」。

根據《搜狐娛樂》報導，Angelababy與黃曉明身著黑衣到路邊小吃店用餐，雖然兩人貴為大明星，但行事作風相當低調，照片中Angelababy雖頂著素顏外出，但氣色看起來頗佳，容貌宛如少女一般，另外產後狀況恢復極佳的她，身體纖細到不像生過小孩一般，讓眾人頻頻誇讚直呼好羨慕，不過由於太久沒出現在螢光幕前，也讓粉絲敲碗希望女神快復出。

(中時電子報)