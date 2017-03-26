傳呂秀蓮赴泰國遭拒 外交部交涉中

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外傳有台商邀請前副總統呂秀蓮到泰國參訪，但泰國不發簽證。外交部今天表示，已就本案正式向泰國政府提出交涉。

呂秀蓮去年5月原定赴泰國參加「伊斯坦堡高峰會」，但泰國外交部卻說無法自行決定她的簽證申請，須呈報泰國內閣同意，因此「暫緩核發簽證」。今天傳出，呂秀蓮再度遭泰國拒訪，她呼籲「外交部要硬起來」。

對此，外交部表示，外交部與駐泰國代表處已就本案正式向泰國政府提出交涉，目前仍持續積極進洽，盼泰方基於促進雙邊友好合作交流，同意呂秀蓮應邀訪泰。1060326

(中央社)