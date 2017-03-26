萬和美展頒獎 43件作品展至5／28
台中市萬和美展，今年邁入第9屆，今天於萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」舉行頒獎典禮，西畫、攝影等前3名得獎主由萬和宮董事長蕭清杰、台灣膠彩畫協會創會理事長簡錦清與多位貴賓頒發獎金及獎狀；獲得入選以上共43件作品，自即日起至5月28號展出。
參與美展獲獎及入選的創作者在頒獎茶會現場接受來賓們道賀；以「一、二、三進」獲西畫組第1名的國立台中教育大學美術研究所畢業的黃譓丞分享得獎心得說，作品表現神明遶境，善男信女跪拜、鞭炮…等，將連續的形體，進行動態的感覺，學習自未來派的杜象畫家「下樓梯的裸女」作品，作出動態式結合。
攝影組則由紀明村以「阿嬤的願望」奪冠，他指出，在蘭嶼深度旅行途中遇見正在曬飛魚乾、臉上佈滿皺紋的阿嬤，刻劃歲月的痕跡，原本就喜歡人文的他，被這一幕深深吸引住。藉由作品呼籲大家為蘭嶼盡一份心力，將當地文化保留與傳承。
萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和美展自地方美展開始，辦理至今邁入第9屆，特別重視鄉土文化藝術教育，為了鼓勵藝術創作風氣及培養藝文人才，給予創作者一個舞台讓藝術相互激盪，展現光彩。
(中時)
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