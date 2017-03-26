最強夫妻臉！孫儷搞怪被出賣 網驚：女版鄧超
大陸女星孫儷和演員老公鄧超結婚6年多，育有一雙兒女，夫妻倆時常在網上鬥嘴，逗趣互動深受粉絲喜愛。昨（25日）鄧超曬出一張老婆的照片，另類搞怪秀恩愛之外，還讓網友驚呼他們有強大的夫妻臉，不少人第一眼把孫儷認成鄧超了。
照片中，孫儷戴著黑框眼鏡、瞪大眼睛，露出一臉驚訝表情，畫面看來有點搞怪，而鄧超還發文寫下：「我的日常」，隨後還在底下得意留言「我拍的真好，溫婉可人」，引來眾網友吐槽他「娘娘會殺了你」、「回家要被罰跪洗衣板了」。
而不少人乍看此照，都把孫儷誤認成鄧超，讓鄧超自己也打趣說「我的自拍大家看成了娘娘」。事實上，孫儷和鄧超之前用換臉APP互換武官時，許多人就發現他們毫無違和感，認證兩人的天生夫妻臉。
(中時電子報)
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