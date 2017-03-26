少年里長徒步祈福 15天走600公里

張東耀從花蓮出發，今終於抵達最終目地的新港奉天宮。（呂妍庭攝）

張東耀從花蓮出發，今終於抵達最終目地的新港奉天宮。（呂妍庭攝）

雖然是獨行，張東耀一路獲得許多朋友和陌生民眾的鼓勵和幫忙。（呂妍庭攝）

張東耀從花蓮出發，15天後終於抵達新港奉天宮。（呂妍庭攝）

花蓮市民族里長張東耀，同時也是蘭陽金虎爺會副會長，3月12日帶著3尊神明，從花蓮出發，展開他的步尋馨香之旅，徒步15天，走了約600公里，今26日上午在低溫溼冷天候中，由新港金虎爺夥伴陪抵達嘉義縣新港奉天宮。

文化大學體育學系畢業的張東耀說，這ㄧ路獨行受到許多朋友關心，還有陌生人的加油打氣，雖然ㄧ度因腸胃炎發燒，住進醫院吊點滴，也碰到3名警察臨檢，讓他誤以為自己超速，加上還要處理里內大小事務，每天都過的很充實，也慶幸自己真的做到了！

(中時)