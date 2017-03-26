山胡椒開花　馬告亮眼

我要評比

山胡椒（馬告）的花呈黃白色，相當亮眼。（沈揮勝攝）

日月潭山區的馬告，目前正逢花期。（沈揮勝攝）

春分前後，是山胡椒開花季節！日月潭向山步道，以及附近的魚池鄉五城村、大雁村和水里、信義等鄉鎮低海拔山區，最近路旁、林緣，常可見它們黃黃白白的花序，細看精緻而亮眼。

山胡椒的原住民語稱作Makao、音譯為馬告，全株具薑辣香味，包括葉子、花苞、盛開的花朵以及果實，只要用手指輕揉，就會散發出迷人芳香；該植物夏季結果、秋後成熟，可製精油和香料， 原住民則利用作為調味品。

魚池鄉金龍山、澀水和蓮華池及日月潭向山、頭社壩一帶，馬告植株分布普遍，該植物株高3到5公尺，但偶見3層樓高者；多分枝，枝條灰褐色或綠褐色 ；夏季果熟呈黑色，部分民眾對其風味喜好度高，常摘採利用。

幾年前，信義鄉農會梅子夢工廠還利用其特殊芳香，研發推出「烏嘎 蚊子」防蚊液、「麻辣桑．馬告麻辣花生」及馬告洗顏相關產品，銷路不錯很受消費者肯定。

(中時)