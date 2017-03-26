山胡椒開花 馬告亮眼
春分前後，是山胡椒開花季節！日月潭向山步道，以及附近的魚池鄉五城村、大雁村和水里、信義等鄉鎮低海拔山區，最近路旁、林緣，常可見它們黃黃白白的花序，細看精緻而亮眼。
山胡椒的原住民語稱作Makao、音譯為馬告，全株具薑辣香味，包括葉子、花苞、盛開的花朵以及果實，只要用手指輕揉，就會散發出迷人芳香；該植物夏季結果、秋後成熟，可製精油和香料， 原住民則利用作為調味品。
魚池鄉金龍山、澀水和蓮華池及日月潭向山、頭社壩一帶，馬告植株分布普遍，該植物株高3到5公尺，但偶見3層樓高者；多分枝，枝條灰褐色或綠褐色 ；夏季果熟呈黑色，部分民眾對其風味喜好度高，常摘採利用。
幾年前，信義鄉農會梅子夢工廠還利用其特殊芳香，研發推出「烏嘎 蚊子」防蚊液、「麻辣桑．馬告麻辣花生」及馬告洗顏相關產品，銷路不錯很受消費者肯定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。