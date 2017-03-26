李宗賢陽春炮 富邦5局2比1領先桃猿
富邦悍將今與Lamigo桃猿在新莊棒球場交手，富邦悍將首局靠著張建銘與林益全的安打先馳得點，第5局李宗賢敲出陽春炮再添1分，猿隊則是利用第4局富邦洋投神盾暴投，追回1分，前5局結束富邦以2比1取得領先。
富邦此役首局面對猿隊洋投賽格威，張建銘與林益全就串聯敲出安打，攻下1分，前3局富邦洋投神盾，面對前東家桃猿，展現壓制力，僅被敲出1支安打沒有失分。
不過在4局猿隊終於突破封鎖，靠著林泓育跟朱育賢擊出安打，攻佔一三壘，隨後神盾又投出暴投，免費奉送一分，讓猿隊扳平比數。
第5局富邦三壘手李宗賢，面對賽格威，一棒轟出左外野大牆，形成陽春炮，再度讓富邦取得領先。
(中時電子報)
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