不插電低碳音樂會 宣導綠色生活概念

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「綠色生活低碳音樂會」26日在草梧道登場，邀請大家響應環保由自身做起，一同守護地球。（陳世宗攝）

「綠色生活低碳音樂會」26日在草梧道登場，邀請大專院校學生不插電現場演奏，並結合「全球素食日」及「全球熄燈日」，呼籲民眾響應一日一蔬食及熄燈1小時，市府環保表示，響應環保由自身做起，一同守護地球。

綠色生活低碳音樂會由環保局與佛教慈濟基金共同辦理，透過節能減碳不插電享受生活好音樂，吸引不少民眾前往聆聽。

環保局表示，台中市獲行政院環境保護署選定為中部低碳示範城市，低碳城市應落實日常生活的食衣住行育樂之中，希望民眾透過學習「綠色生活」的觀念和態度，共同思考「低碳」的議題，與市府一起打造低碳城市。

(中時)