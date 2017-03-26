林鄭月娥家庭被起底 兒子在北京小米任職

新任香港特首林鄭月娥與長子林節思合影。(圖／新浪科技)

香港特首選舉今（26）日落幕，由獲得777張有效選票的林鄭月娥，正式當選即將成為香港第五任特首的林鄭月娥不僅是首位女性特首，其家庭背景也被起底。

新浪科技報導，林鄭月娥長子林節思（Jeremy）目前在北京任職小米科技營運經理。小米方面確認了此一消息，表示公司內確有其人，不過並不希望就此事發表評論。

公開資料顯示，林節思（Jeremy）畢業於英國劍橋大學數學系，2016年4月加盟小米任營運經理，從事軟體開發。

(工商)