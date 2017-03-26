異國餐廳飄酒意，11種國際啤酒搭配西班牙料理

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西班牙餐廳延伸異國料理餐廳的特色，再推出11款異國啤酒搭配，成為套餐。（程炳璋攝）

甘簞行瓦西班牙餐廳推出11款國際啤酒，每種酒搭配一款西班牙料理菜色，其中三款餐前酒是聚餐熱門，深受民眾喜愛。（程炳璋攝）

台灣的餐酒文化最常見餐桌上擺著紅酒與白酒，台南市中西區一家西班牙料理餐廳，改以啤酒搭配民眾用餐的酒精飲料，26日一口氣推出11款國際精釀啤酒，業者研發11種餐點搭配每款啤酒。

位在中西區藍晒圖文創園區內的甘簞行瓦餐廳走西班牙風格，料理全以西班牙風味為主，業者26日辦品酒會，除了去年開幕時一款西班牙「1906紅蓋復刻版」啤酒，再加入10種異國啤酒。

打破傳統餐酒思維，這場品酒會喝的是啤酒，業者將來自包括德國、比利時、英國、西班牙、義大利、美國、日本等國家的11種啤酒搭配在各道菜色中推出，每道菜的風味都針對一款啤酒味道所研發，強調餐與酒的搭配，藉啤酒的香氣與氣泡刺激舌尖，讓饕客開胃。

業者將在品酒會後推出「小酌組合」，在清明連假假期中推出全新菜單，包括「香煎鱸魚菲力」、「西班牙烤串拼盤」、「蒜味白酒淡菜鍋」等，都是適合搭配啤酒的菜色。

(中時)