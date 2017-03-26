車手詐領千萬 刺莫忘初「忠」求賺大錢

柳姓車手頭帶領2名年輕車手，常在學生族群出入頻繁的一中或逢甲商圈ATM提領贓款。（照片由警方提供）

3名車手為求表現努力「衝績效」1個多月提領贓款上千萬元。（照片由警方提供）

警方共查扣存摺、提款卡、手機、筆電、贓款40多萬元等相關證物，初估提領贓款金額逾千萬。（照片由警方提供）

台中市警局第二分局破獲詐欺集團，20歲柳姓車手頭帶領2名車手，3人長得像南韓花美男，但跟電影主角可不同，是騙取民眾辛苦錢的共犯，提領贓款時手露特徵莫忘初「忠」刺青4個字，警方誤以為「莫忘初衷」刺錯成莫忘初「忠」，但柳男否認表示，是為激勵自己效忠詐團賺大錢，3人1個多月來已提領逾千萬。

警方調查，這個專替詐團提領贓款的車手集團以機靈、反應快的柳男為首，得知警方全面號召抓車手，以吸收年紀約20歲左右、且新面孔的大學生當車手，在學生族群出入頻繁的一中或逢甲商圈的ATM提領，藉此掩人耳目。

該詐團以一貫詐騙手法，「猜猜我是誰」或「盜用line帳號」，詐騙被害人轉帳後立即提領；警方在柳嫌身上查扣贓款40萬餘元、銀行存摺、提款卡、手機、筆電，依詐欺罪將柳、陳移送台中地檢署偵辦，林姓未成年車手則移台中地院少年法庭調查。

(中時)