車門貼「車內有人往生」 男開瓦斯自殺獲救

呂男搬瓦斯桶在車上開瓦斯輕生，幸獲救。(郭韋綺翻攝)

警消噴水搶救。(郭韋綺翻攝)

50歲呂姓男子今(26)天在仁武區仁孝路巷弄內，竟搬了一個小瓦斯桶，在自有小客車內開瓦斯自殺，後車門還張貼「車內有人往生」字條，及時被人發現報警。警消到場噴水搶救，呂男獲救時仍有意識，送醫觀察中，無生命危險；至於為何尋短他不願開口多談。

＊珍惜生命 請撥1995

(中時)