空中驚魂 無人機差半秒險撞威廉直升機
英國威廉王子經常駕駛的救護直升機，險些在半空中與1架遙控無人機相撞。航空專家昨夜表示，這架無人機恐使直升機墜毀，不僅導致機上人員罹難，還會造成更多地面人員傷亡。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，醫療人員目睹這架相距僅約30公尺的無人機可能撞落他們搭乘的直升機，而驚嚇不已。
「週日郵報」（Mail on Sunday）所見的官方報告說，「驚險避免了相撞事故」，逃過此劫純屬「僥倖」。
根據報告，這起駭人的驚魂記發生在1900英尺半空中，當時直升機上有3名醫療人員和2名飛行員；事發之際，這架直升機幾乎飛在一家滿是人潮的麥當勞正上方。
這架直升機當時正以每小時138英里（222公里）的速度飛行，每秒達200英尺（61公尺），而無人機距離直升機不到30公尺，意味雙方只差半秒便相撞。
所幸經常駕駛這架直升機的威廉王子當時並不在機上，但他曾於事發數天後駕駛同款機。
警方隨後接獲通報，但未找到操控無人機者；這架無人機當時飛行的高度遠超過法定限制。
目前還不清楚險些釀成相撞事故的是無意疏忽或是蓄意之舉。
「週日郵報」調查曾揭露，恐怖分子只需花費2.99英鎊（約新台幣116元），就能購買1款手機應用程式，即時追蹤威廉王子駕駛直升機的確切位置。（譯者：中央社劉文瑜）1060326
(中央社)
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