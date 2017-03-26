南海未來情勢 吳士存：美國會繼續炒作
專研南海議題的大陸學者吳士存表示，美國會繼續在南海行使航行自由，並炒作大陸在南海的軍事建設。若南海行為準則（COC）架構擬訂無法讓外界滿意，南海議題將繼續升溫。
博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，中國南海研究院院長吳士存出席「21世紀海上絲綢之路建設與泛南海地區共同發展：新形勢下的機遇與合作」分論壇。針對南海的未來情勢，吳士存作上述表示。
吳士存指出，有3個因素可能會驅動南海問題升溫。首先是美國的航行自由行動還會繼續，「每3個月要搞兩次」。一旦美國來南海，中國可能會有不同的反制，在南沙、西沙或其他地方有不同的應對措施。
其次，美國、日本往往更多關注中國在南海的軍事設施部署，相信美國會繼續炒作這件事。
最後，按照中國和東南亞國家協會（ASEAN）的共識，6月份前後，COC框架文本將要公諸於世。文本最終能否讓東協國家、域外國家滿意，還是未知數。如果達不到外界的期望，域內、域外國家可能會「說三道四」，把責任完全推到中國身上，讓中國背黑鍋。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。