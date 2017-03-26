澎湖生活博物館館慶 4月份參訪享優惠

澎湖生活博物館即將於4月3日迎接開館7週年慶，在此特別的日子裡，生活博物館特別配合館慶推出優惠活動，凡於本(106)年度4月份於生活博物館購買門票入館參訪者，另外贈送「澎博家族免費參訪券」1張，憑券可於106年4月1日至6月30日期間，免費於澎湖海洋資源館、澎湖開拓館、澎湖第一賓館3個館舍中擇一免費參訪1次。

另外，4月3日館慶當日購票入館前100名，另可獲贈精美紀念品乙件；而4月4日配合兒童節除正常開館外，亦優惠12歲以下兒童可由1個大人陪同免費入館。除此之外，4月3日至4日，每日上午10時至12時及下午2時至4時30分將於館內辦理「澎博同樂會」活動，活動內容包含(一)球來好運來(二)快樂猜一猜(三)你答我捏(四)命運輪盤轉轉樂等闖關活動。

(中時)