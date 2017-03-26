連8年開季扛先發 詹智堯直呼幸運
Lamigo桃猿外野手詹智堯，去年球季進行右肩開刀，不過復健速度超快，趕上開季一軍，連續8年在開季出賽，還在今日首戰扛下開路先鋒，他說：「沒特別去算連續幾年，可能比較幸運吧！」
詹智堯去年季中進行右肩手術，隨後整季全心養傷，原本不確定是否能趕上開季，但2月加入球隊春訓後，他隨即調整手感，詹智堯表示，復健都在預期內，自己照著主治醫生、復健師的課表復健趕上進度。
去年詹智堯因傷勢僅出賽69場，詹智堯說，每一位球員應該都希望能健康出賽打滿120場，自己在傷勢允許的情況下，一定會盡力能完成這項目標。
猿隊陣中外野新人輩出，除了王柏融外，朱育賢等人也都展現打擊實力，詹智堯回應，球隊能有這樣良性競爭滿不錯的，也希望同輩或是學弟們都能因此有所進步，一起幫助球隊拿下勝利。
(中時電子報)
關鍵字：詹智堯
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