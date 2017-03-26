潘維剛：蔡處理兩岸 假文青應付
媒體報導，中美川習會可能在4月舉行，前美國在台協會處長司徒文表示「我有點害怕」，「不知道是否會對台灣不利」。國民黨主席參選人潘維剛26日抨擊蔡政府，兩岸關係瞬息萬變，如果蔡政府只會「找幾個假文青一起想想，隨便對外講講」，無法再度開啟兩岸和平的溝通橋梁，「民進黨做不到，那就讓國民黨來吧！」
潘維剛表示，根據民調，人民對蔡政府執政的失望程度「比自由落體還快」，號稱「最會溝通」的蔡政府一連串「偏聽、獨斷」的決策，幾乎看不到溝通誠意，如果不放下這種傲慢的態度，擔心接下來還有什麼「毒台」的可怕政策會出現。
潘維剛也表示，面對嚴峻的兩岸關係，蔡英文毫無對應之策，只會用一句不痛不癢的「維持現狀」想矇混過關。然而兩岸關係現實、殘酷、瞬息萬變，「絕對不是找幾個假文青一起想想，再隨便對外講講就能應付」。
她認為，如今連司徒文都「感到害怕」，「請問蔡總統要再讓我們的人民無所適從下去嗎？我想絕大多數人都跟我一樣想知道，蔡英文能否願意為了人民，再度開啟兩岸和平的溝通橋梁？民進黨做不到，那就讓國民黨來吧！」
(旺報)
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