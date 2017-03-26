建築美學進入社區！台灣建築美學文化經濟協會樂當推手

社團法人台灣建築美學文化經濟協會號召各行各業，以建築美學為核心價值，營造新家園計畫。（盧金足攝）

台中市副市長林陵三以「台中再造百年榮景」為題，打造台中成為幸福城市、生活首都。（盧金足攝）

台灣建築美學文化經濟協會副理事長張麗莉強調，有品牌力才有行銷力。（盧金足攝）

台灣建築美學文化經濟協會今年發起「營造新家園計畫」。（盧金足攝）

台灣建築美學文化經濟協會理事長黃南淵（左）推動建築美學進入社區，新舊建物安全美質和諧有希望。（盧金足攝）

「建築已經升級為建築美學，形成一種經濟力！」台灣建築美學文化經濟協會副理事長張麗莉強調，有品牌力才有行銷力，其實這種理念的實踐，不只在建築業，可以放諸台灣各行各業，從批售業到服務業，大家不只重視看得見的硬體設備，也能從「看不見的美」，讓更多人導入推動品質、品味、品生活。

從2008年開始籌備2010年成立的台灣建築美學文化經濟協會，由前營建署長黃南淵擔任理事長，龍寶建設董事長張麗莉扛起副理事長重任，凝聚建築美學為核心價值，打造新家園計畫，除了建築業，學界和法界也共襄盛舉。

台灣建築美學文化經濟協會到台中市宣示「營造新家園計畫」，台中市副市長林陵三在會中以「台中再造百年榮景」為題發表演講，他強調台中市經過2年努力，願景一一實現中。

林陵三說，除了捷運藍線，雙港輕軌、大台中山手線等交通建設，並持續推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，串連都市水岸藍帶，結合 「綠空鐵道軸線計畫」，讓更多的市民享受到具備親水設施、生態保護及休閒遊憩等功能之親水綠岸，打造台中成為幸福城市、生活首都。

黃南淵表示，社區是城市美學關鍵所在，一個城市需要良好新建物，需要願意再造與更新舊建物，該協會以建築美學經濟觀作為中心思想，目標是建構健康與環境永續價值觀，建構安全和諧綠意的家園，追求建築至真至善至美的完美建築，留下這一代最寶貴的人文資產。

「落實社區總體營造的理念，建設台灣成為華人最宜居的家園！」以建築美學實踐者為經營理念的張麗莉，鼓勵建築產業不僅要規畫營建看得到的建築，更要重視社區溝通互動。

張麗莉認為，「這是看不到的建築理念和良心，讓購屋者及住屋者，與建設業者站在一起打造一個安全、舒適、和諧的居住環境！」提升建築物的「品質」及居住環境的「品味」後，擁有「品生活」，體現建築美學文化的核心價值，使建築成為城市文化藝術的代言者。

黃南淵投入建築美學行動力，盼以改造城鄉新風貌，建設綠意美學新家園，讓建築設計與環保奏出協奏曲，變成台灣建築的共同文化和價值觀，雖然目前影響仍然有限，他有信心「觀察是進步的一個力量！」人的一生就是在學會判斷美的事物，愈來愈多人會自然而然的讓美融合在生活之中。

新業建設榮譽董事長穆椿松力挺台灣建築美學文化經濟協會，對台中市近年來的建設，他有感而發的說，日前他徒步從台中火車站走到綠川，綠川重現昔日風華，沿路引發更多美感視野，台中市已逐步邁向「富而好禮，富而美！」的美麗城市。

(中時)