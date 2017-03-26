少年為養妻淪詐騙車手 取款對監視器耍帥栽了！

許姓男子提款的畫面都被監視器錄下。（胡欣男翻攝）

18歲許姓男子去年未成年時，誤入歧途加入詐騙集團做車手，第1次取款就被捕，後來為了即將臨盆的妻子改過自新，在超商上大夜班。今年初，因妻子剛生產完，他覺得超商薪水不夠支應開銷，重操舊業做車手，北市警信義分局在提款熱點外埋伏，緝獲他移送法辦。

許嫌供稱，透過友人介紹加入詐騙集團，每月不法所得約5萬餘元，每日提領詐騙金額約新台幣8至20萬不等，已成功提領高達數百萬元，光是今年迄今不到3個月，已提款上百次，提領後即面交給「車手頭」並抽佣獲利。

信義警分局分析轄內的詐欺提款熱點，調閱各超商、銀行ATM監視畫面，發現許嫌領取贓款時，絲毫不避諱監視器，還常對著鏡頭擺出耍帥自拍姿勢。警方掌握其相貌，日前趁他提款時埋伏逮人，訊後依詐欺罪嫌送北檢偵辦。

警方表示，該不法詐騙集團一貫的詐騙手法，係以「猜猜我是誰」或「盜用line帳號」詐騙被害人轉帳後立即提領，提醒民眾切勿受騙，若有疑問可打警政署165反詐欺諮詢專線詢問。

(中時)