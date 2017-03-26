澎湖縣政府落實污染源管制作業 加強許可證查核

為有效監督管制公私場所排放空氣污染物情形，督促工廠重視製程設備、空氣防制設施及排放管道等設備之操作與維護，以減少突發污染事件發生。

澎湖縣環保局今年度將深度查核公私場所固定空氣污染源許可法規符合度，要求業者做好空氣污染防制工作，加強製程設備與防制設施維護保養，達到污染防制，提升空氣品質之目標。

環保局表示，對於已取得固定污染源操作許可證之公私場所，將派員進行許可證深度查核作業，督促業者依許可核定內容操作，落實主要製程設備與防制設備之每日檢查紀錄，次要項目每周檢查紀錄，及其他項目每月檢查紀錄之詳實紀錄。

並自定維護保養頻率與紀錄表，確保製程設備與防制設施之正常運轉，以維持防制設備應有之污染削減率，同時對於許可法規符合度查核結果未符合操作許可證之登載事項者，環保局將依法處分並要求業者限期完成改善，以落實許可管制之精神，並提升許可法規符合度。

環保局呼籲，公私場所應依據操作許可證之內容及規範進行操作運轉，並落實製程設備及污染防制設施之維護保養，避免因機具故障造成污染周遭環境之情形，若經本局查核結果，未符合空氣污染防制法第24條之規定者，將依空氣污染防制法第56條規定處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期完成改善；情節重大者，得命停工或停業，請各事業單位務必遵守法規規定。各公私場所對於固定污染源操作許可證之內容及相關法規有疑義，可撥打電話(06-9221778)查詢，環保局將竭誠為您服務。

(中時)