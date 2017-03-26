總統官邸餐敘 陳菊關切台積電投資案

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高雄市長陳菊今天出席總統邀縣市首長餐敘，席間陳菊感謝中央支持高捷興建黃線，也關切台積電投資案，她說高雄做好準備歡迎台積電設廠。

蔡總統今天邀中南部縣市首長到官邸餐敘，並聽取地方政情和了解各縣市政推動情形。

高市府稍後表示，陳菊很感謝中央於前瞻基礎建設計畫中支持高雄捷運黃線、興達港海洋科技產業專區，與新灣區體感科技園區等建設案，讓高雄有機會產業轉型，揮別過去重工業污染的宿命。

市府新聞局長丁允恭表示，陳菊也表達關切台積電要在南科路竹園區設廠案，陳菊說，市府在環保、水污染、空污排放等方面積極做好相關準備，敞臂歡迎台積電。

去年底傳出台積電要在路竹園區投資新台幣5000億元，進行3至5奈米製程計畫，可以為高雄市加值提升產業型態，同時增加工萬餘工作機會；但是日前傳出台積電的投資案可能生變。

陳菊日前受訪以「沒有聽說」做回應，不過外界的繪聲繪影，讓投資案更撲朔迷離，陳菊今天趁機會表達市府期待和關切的立場。1060326

(中央社)