國研盃智慧機械競賽 展現學子創造力

「國研盃智慧機械競賽」今天在新竹國研院國網中心登場，其中由清華大學學生組成的「從缺」隊，展現創造與實作能力，奪得冠軍，並抱回獎金新台幣5萬元。

「國研盃智慧機械競賽」是由國家實驗研究院儀器科技研究中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦的學生競賽（SPDC）。由 ASME所訂定的年度設計競賽題目為「The Robot Pentathlon: Citius, Altius, Ingenious」（機器人五項全能競賽：更快、更高、靈巧）。

儀科中心指出，本次競賽共有5校12隊參加設計競賽、4名學生報名演講競賽。獲得優勝之隊伍及個人同時取得台灣區代表資格，得以參加ASME SPDC區域賽，若再獲勝則可前往國外參加總決賽，與來自全球各地的隊伍一較高下。

儀科中心表示，本次設計競賽參賽隊伍必須設計一台全能遙控機器人，在競賽過程中須完成五項挑戰，包括10公尺折返、舉重、投擲、爬樓梯及高爾夫，考驗機器人的速度、強韌度及靈巧性，同時也測試參賽者的操控能力。

評分方式，是以五項競賽名次的加總，第一名獲1分、第二名獲2分。比賽結果，是由清華大學電機系、動機系、物理系學生合組的「從缺」隊，獲得「最低分」12分，成為本屆冠軍。此外，還有「國家儀器特別獎」，由台灣大學「強棒大機機」隊以及中原大學、台師大聯隊「索爾」隊獲得。

演講競賽題目須與機械相關，全程以英文演講和問答，展現學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，或是個人在學期間研究成果的發表。清華大學蕭荏軒以邏輯嚴密的分析與穩健台風，獲得評審一致青睞，獲得第一名及獎金1萬元。

「國研盃智慧機械競賽」每年設定不同的競賽主題，激發學子對於智慧機械的創造力與實踐力，設計不同的程式及機械作動，透過競賽更可提升學術實力與創意研發潛力。1060326

(中央社)