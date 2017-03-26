摩納哥卡地亞遭搶 富豪天堂不平靜
摩納哥今天下午發生行徑大膽的搶案，法國知名珠寶店卡地亞遭搶劫後，警方逮捕1人並追捕另兩名嫌犯，讓這個迷你公國陷入短暫封鎖，武警戲劇性搜索的影片也在推特上瘋傳。
摩納哥檢方辦公室指出，當地時間下午約3時40分，這家精品店遭3名男子闖入，還有1名車手在外面的車子接應。檢方表示，搶案過程未發1槍，無人受傷也沒有人被當作人質。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，警方在遭搶的卡地亞（Cartier）名店周圍，設下大範圍的安全管制區，下令逛街購物人群躲進附近商店和咖啡館。
發生搶劫前後可聽到槍聲，不過還不清楚究竟是警方或是搶匪開槍。
根據英國「太陽報」（The Sun），大膽的歹徒為引開警方注意，在附近隧道火燒車，數百名旁觀觀光客大受驚嚇。傳出驚人影片可看出，濃濃一股黑煙衝上天際。
法新社報導，由於該區域也是摩納哥首都蒙地卡羅（Monte Carlo）知名賭場勝地，警方表示，在警鈴大作後便立即封鎖該區，並指至少1名歹徒擁有槍械。
蒙地卡羅賭場與附近精品店展示間的顧客及觀光客下午的活動也因此受到限制。
搶案發生不久，其中1名歹徒很快就被找到，被發現時身上帶有1把槍與部分遭竊珠寶。
警方尚未公布損失珠寶估價。
之後犯案用的車輛也被發現，但已經遭到燒毀。（譯者：中央社許湘欣）1060326
(中央社)
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