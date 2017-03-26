心靈講師涉性侵 遭爆料曾向學員借錢

34歲男子吳東融涉嫌性侵女學員，遭爆料曾向其他學員借錢。（翻攝臉書）

34歲男子吳東融在雙北市開班授課，講授心靈相關課程，利用女學員們對他的信任在汽車旅館內安排「課後輔導」，對女學員指姦、性侵甚至在私處滴蠟油，已有6名女學員報案，警方懷疑人數恐逾40人，宛如「龍王案」翻版，檢警呼籲被害人勇於出面提出告訴。

黃姓女學員受訪表示，吳嫌去年有成立Line群組，邀約大家一起到汽車旅館靈修，聽說他曾罹患過躁鬱症，靈修時還說要到大陸投資要跟大家借錢，但沒有人理他，不少人參加後因此退出群組。

吳母受訪無奈說，「他已經這種年紀了，做什麼我也無權去干擾。」黃姓女學員則說，吳嫌與父母關係不好，父母反對他從事的工作。但卻有鄰居說，吳嫌很孝順，都會回來幫忙。

(中時)