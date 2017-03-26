SBL》總冠軍賽沒人氣？李一中：到了瓶頸

看著新莊體育館二樓空蕩蕩的慘狀，很難想像正在打總冠軍賽。(黃及人攝)

繼總冠軍賽首役開出不到一半的3600人票房，第2戰情況更糟，預售票竟然只賣700多張，到底SBL發生什麼事情？中華籃協秘書長李一中表示，面對連兩場人氣欠佳窘境，代表SBL確實到了瓶頸，「勢必需要重新包裝了！」

其實票房更慘的狀況還在後面，目前28日第3戰的預售票賣不到500張，加上又在平常上班日比賽，可以想像票房會更淒慘，或許要等到達欣或裕隆其中1隊宣告封王聽牌，新莊體育館的人氣才有機會稍有回升。

「我必須說，SBL真的到了瓶頸，是時候做出改變了，就跟新任體育署長林德福說的一樣，必須重新包裝，」李一中說，「我們會在本季結束後，找齊7隊、行銷單位與轉播單位，跟體育署好好坐下來開會討論改善之道。」

李一中語重心長表示，自從「野獸」林志傑、「少俠」田壘轉往中國大陸CBA發展，國內籃壇逐漸找不到真正的明星球員，「就算劉錚、周儀翔等球員還算有人氣，可是明顯在塑造球星方面，我們還有很大的改善空間。」

「其實現在除了璞園、台啤兩隊在休兵期間，會去勤走北、中、南各地校園舉辦球迷會或友誼賽，其他球隊幾乎很少在做後援會的工作，這對球隊經營球迷這塊來說，算是很大的傷害，當然SBL的人氣越來越掉。」李一中說。

望著新莊體育館上層幾乎空蕩蕩的座位區，實在很難想像這是SBL總冠軍賽的現場慘狀，假如SBL再不動起來，好好做些行銷、包裝與廣告的改變或創意，恐怕SBL也只能繼續爛下去，甚至爛到變成完全沒人看也屬正常。

(中時電子報)