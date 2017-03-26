8旬失智婦迷路　熱心警察助返家

82歲的葉姓老婦迷途，熱心警協助返家。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局新生派出所警員何旻家、陳俊宏、吳宣霈，於日前巡經永和區中山路1段與保福路2段路口時，發現是82歲的葉姓老婦呆站在該地，3名員警上前關心，但葉婦似乎年紀大了忘記自己住在哪裡，滿臉無助地望著員警，而且身上又沒有攜帶任何身分證件，員警遂先駕駛巡邏車載葉老婦返回新生派出所安置。

返回派出所之後，何員耐心詢問，葉婦才緩緩道出自己家附近有2間靠很近的小學，這時員警靈光一現，想起永和區文化路上的頂溪國小和及人國小剛好就隔著一條文化路而已，陳、吳2名員警前往查訪，剛好有間店家表示，葉婦的女兒就是這間店的房東，員警再透過店家和葉老婦女兒取得聯繫，幫助她順利回到家中。

(中時)